Цими днями дослухайтеся до повітряних тривог, – Зеленський звернувся до українців

Президент записав нове звернення для українців. Він зауважив, що до кінця цього року залишилось кілька днів.

Президент зауважив, що найближчі дні "маємо бути свідомі того, що наш ворог спробує зробити цей час для нас темним і складним".

Президент привітав українців з Різдвом

Володимир Зеленський зауважив, що сьогодні, 25 грудня, мільйони людей відзначають Різдво за григоріанським календарем. Тож він привітав усіх, хто зараз святкує. При цьому глава держави наголосив, що непотрібно забувати, завдяки кому ми можемо мати це свято. Зокрема він подякував усім військовослужбовцям, медикам, рятувальникам енергетикам, волонтерам, освітянам, ремонтникам, аграріям, журналістам та кожному, хто працює задля покращення української економіки.

Також він подякував іноземним лідерам та народам світу, які допомагають Україні.

До кінця року кілька днів – президент попередив про потенційну небезпеку

Володимир Зеленський зауважив, що до кінця року залишилося кілька днів. Глава держави переконаний, що ворог спробує зробити цей час для нас темним і складним. Тож ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв.

Будь ласка, цими днями дослухайтесь до повітряних тривог. Іще раз пошукайте й запам’ятайте, де розташований найближчий Пункт Незламності. Розкажіть батькам, як знайти Пункт Незламності, якщо це знадобиться. По всій країні відкрито вже понад 5,5 тисяч пунктів. Подбайте, будь ласка, і про себе. І будьте готові допомагати іншим,

– сказав президент.

Він наголосив, що коли українці разом, нас не здолати.

Звернення Володимира Зеленського за 25 грудня: дивіться відео