Ціна агресії росте: українські дрони атакували два НПЗ у Росії та міст у Криму

У ніч на 28 червня Сили оборони України завдали серії ударів по ключових об'єктах воєнно-економічної інфраструктури Росії. Під вогнем опинилися два нафтопереробні заводи, залізничний міст у Криму та склад боєприпасів на Донеччині.

Про це повідомили у Службі безпеки України та Генштабі ЗСУ.

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Що відомо про атаку на об'єкти у Росії та на ТОТ?

Українські дрони успішно атакували Слов'янський нафтопереробний завод на Кубані. Операцію провели в межах 40-денної кампанії впливу на Росію, яка виконується за завданням Президента України Володимира Зеленського.

Відомо, що НПЗ "Слов'янський" (ТОВ "Слов'янськ ЕКО"), розташований у місті Слов'янськ-на-Кубані більш ніж за 300 кілометрів від державного кордону України. Підприємство є одним із ключових нафтопереробних заводів регіону. Воно виробляє бензин, мазут, суднове паливо та інші нафтопродукти, а також забезпечує їхній експорт через порти Чорного моря.

За інформацією СБУ, внаслідок удару українських безпілотників зафіксовано займання в районі резервуарного парку з нафтою, товарного парку з нафтопродуктами та установки первинної переробки нафти.

Також під час нічної атаки повторного удару зазнав Ярославський нафтопереробний завод ("Славнефть-ЯНОС") у місті Ярославль. За даними, зафіксовано влучання та задимлення на території підприємства. Завод є одним із ключових у Росії із проєктною потужністю до 15 мільйонів тонн нафти на рік та виробляє пальне, зокрема для військової логістики.

Окрім цього, уражено залізничний міст у районі Ічок на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. Об'єкт використовувався російськими військами для перекидання техніки та забезпечення підрозділів.

Також повідомляється про ураження складу боєприпасів противника в районі Амвросіївки Донецької області. Результати цього удару уточнюються.

Крім того, у Генштабі уточнили наслідки атаки підприємство у Волгограді. Відомо, що зафіксовано влучання українських ракет у три цехи промислового комплексу "Титан-Барикади". Внаслідок удару виникли займання та часткові руйнування у двох цехах підприємства.

У Силах оборони зазначають, що всі уражені об'єкти мають значення для військової інфраструктури Росії, а подібні операції спрямовані на системне послаблення її спроможності вести війну проти України.

Нагадаємо, Україна системно атакує російські об'єкти в тилу завдяки роботі зі знищення та ослаблення російської ППО, яка триває як на окупованих територіях, так і всередині Росії. За словами радника міністра оборони Сергія Стерненка, саме ця постійна робота створила "коридори" для глибоких ударів, зокрема по Москві, адже російська ППО фрагментована і не здатна прикривати всю територію країни