Ціна може бути надто дорогою, – Шабунін відповів, що чекає на Татарова через санкції

Центр протидії корупції працює над введенням санкцій проти Олега Татарова. Але воля уряду США завжди суверенна.

Відповідні обмеження, звичайно, матимуть наслідки для заступника керівника Офісу Президента. Про них в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

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За його словами, проблема фінансових санкцій для людей – у можливості робити транзакції в доларі. Світовий банк мусить мати кореспондентські рахунки у банках США.

Татаров може стати клієнтом високого ризику

Потрапляння людини під санкції забороняє юридичним особам США мати справу з цією людиною. Американські банки зразу припиняють співпрацю з цією людиною і її компанією.

Для європейських банків і всіх інших у світі ця людина стає клієнтом дуже високого ризику. Більша частина банків навіть не ризикуватиме,

– наголосив Шабунін.

Він зауважив, що здивується, якщо в Україні раптом якісь банки обслуговуватимуть Татарова. "Це підсанкційна особа. Ціна може бути надто дорогою", – сказав голова ЦПК.

Ведення бізнесу стає майже неможливим. Хіба за готівку, що вже не працює у сучасному світі. Стає неможливим купівля нерухомості чи будь-чого за кордоном. Ти реально стаєш дуже обмеженим у сучасному світі. Проте цього замало. Віталій Шабунін Голова Центру протидії корупції

Шабунін: Татаров розвалить САП

Адміністрація Джо Байдена допомагає Україні у війні. Якщо вона накладе санкції на Татарова, це створить низку проблем для Байдена всередині США. З іншої сторони, це дає аргументи російській пропаганді на Заході.

Мовляв, ви допомагаєте, а тут країна корумпована. Це можна не робити і Татаров тупо розвалить Антикорупційну прокуратуру – антикорупційну інфраструктуру,

– зауважив голова ЦПК.

Він пояснив, що таке твердження дає аргументи російській пропаганді на Заході. Така ситуація теж є поганою.

Повний випуск інтерв'ю із Віталієм Шабуніним: дивіться відео

Головне про справу Татарова

Заступника глави ОП підозрюють у причетності до хабарництва на суму понад 80 мільйонів гривень та розкрадання квартир Національної гвардії.

Офіс генпрокурора його справу у грудні 2020 року забрав із Національного антикорупційного бюро і передав Службі безпеки. Відтак запобіжний засіб Татарову не обрали.

Справа заступника очільника ОП так і не опинилася в суді. Генпрокурорка Ірина Венедіктова не передала до суду відповідні матеріали.

Позиція Володимира Зеленського щодо Татарова: дивіться відео