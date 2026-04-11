Ціна російської обіцянки: окупанти ймовірно порушили перемир'я
О 16:00 в Україні стартувало так зване "великоднє перемир’я", яке має тривати до кінця доби 12 квітня. Проте, на Харківщині вже оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють низка моніторингових телеграм-каналів, передає 24 Канал.
Що відомо про ймовірне порушення "великоднього перемир'я" Росією?
О 16:00 в Україні офіційно розпочалося так зване "великоднє перемир'я", яке, за попередніми заявами, має тривати до кінця доби 12 квітня. У Генштабі зазначали, що українські військові дотримуватимуться режиму припинення вогню, однак відповідатимуть дзеркально на будь-які атаки з боку росіян.
Попри оголошене перемир'я, у Харкові лунала повітряна тривога. За повідомленнями моніторингових каналів, у напрямку міста російські війська запустили безпілотник типу "Молнія".
Крім того, тривають обстріли РСЗВ та атаки FPV-дронів по всій лінії фронту.
Зверніть увагу! Голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк в ефірі 24 Каналу припустив, що Володимир Путін не збирався оголошувати перемир'я добровільно. Російський диктатор, ймовірно, отримував тиск від міжнародної переговорної групи та від православної церкви.
Перемир'я на Великдень: хронологія подій
30 березня Володимир Зеленський заявив, що Україна відкрита до пропозиції перемир'я на Великдень. Проте, глава держави зазначив, що Україна не погодиться на припинення вогню ціною суверенітету та гідності.
Днем пізніше, у Кремлі заявили, що не побачили чіткої пропозиції щодо перемир'я на Великдень у словах Володимира Зеленського. За словами Пєскова, для досягнення миру Київ має ухвалити відповідні рішення. Проте, Президент України Володимир Зеленський зазначав, що планує обговорити з американськими чиновниками ініціативу припинення вогню на Великдень та очікує на підтримку США.
9 квітня російський президент Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я" з 11 по 12 квітня 2026 року. Російський диктатор заявив, що Москва очікує підтримку ініціативи від України.
Володимир Зеленський заявив про готовність України до дзеркальних кроків щодо перемир'я на Великдень. Він наголосив на важливості Великодня без загроз і закликав Росію не повертатися до ударів після свят.