Ціна російської обіцянки: окупанти ймовірно порушили перемир'я
11 квітня, 16:48
Оновлено - 17:23, 11 квітня

Ціна російської обіцянки: окупанти ймовірно порушили перемир'я

Юлія Харченко
Основні тези
  • О 16:00 в Україні розпочалося "великоднє перемир'я", однак у Харкові вже лунала повітряна тривога.
  • Російські війська запустили безпілотник типу "Молнія" та тривають обстріли по всій лінії фронту, попри оголошене перемир'я.

О 16:00 в Україні стартувало так зване "великоднє перемир’я", яке має тривати до кінця доби 12 квітня. Проте, на Харківщині вже оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють низка моніторингових телеграм-каналів, передає 24 Канал.

Що відомо про ймовірне порушення "великоднього перемир'я" Росією?

О 16:00 в Україні офіційно розпочалося так зване "великоднє перемир'я", яке, за попередніми заявами, має тривати до кінця доби 12 квітня. У Генштабі зазначали, що українські військові дотримуватимуться режиму припинення вогню, однак відповідатимуть дзеркально на будь-які атаки з боку росіян. 

Попри оголошене перемир'я, у Харкові лунала повітряна тривога. За повідомленнями моніторингових каналів, у напрямку міста російські війська запустили безпілотник типу "Молнія".

Крім того, тривають обстріли РСЗВ та атаки FPV-дронів по всій лінії фронту.

Зверніть увагу! Голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк в ефірі 24 Каналу припустив, що Володимир Путін не збирався оголошувати перемир'я добровільно. Російський диктатор, ймовірно, отримував тиск від міжнародної переговорної групи та від православної церкви.

Перемир'я на Великдень: хронологія подій

  • 30 березня Володимир Зеленський заявив, що Україна відкрита до пропозиції перемир'я на Великдень. Проте, глава держави зазначив, що Україна не погодиться на припинення вогню ціною суверенітету та гідності.

  • Днем пізніше, у Кремлі заявили, що не побачили чіткої пропозиції щодо перемир'я на Великдень у словах Володимира Зеленського. За словами Пєскова, для досягнення миру Київ має ухвалити відповідні рішення. Проте, Президент України Володимир Зеленський зазначав, що планує обговорити з американськими чиновниками ініціативу припинення вогню на Великдень та очікує на підтримку США.

  • 9 квітня російський президент Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я" з 11 по 12 квітня 2026 року. Російський диктатор заявив, що Москва очікує підтримку ініціативи від України.

  • Володимир Зеленський заявив про готовність України до дзеркальних кроків щодо перемир'я на Великдень. Він наголосив на важливості Великодня без загроз і закликав Росію не повертатися до ударів після свят.