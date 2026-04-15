Такий прогноз озвучив економічний експерт Олексій Кущ.

Спекуляції з цінами на світло мають припинитися

Економіст зазначає, що промисловість, зокрема енергоємні галузі – машинобудування, металургія, хімічна промисловість – вже сигналізують про критичну ситуацію. Однак ці застереження залишаються без належної уваги. За його словами, складається враження, що відповідальні за захист українського бізнесу хочуть його знищити.

Олексій Кущ переконаний, що замість пошуку можливостей для зниження вартості електроенергії для бізнесу, яка вже є однією з найвищих у Європі, уряд послідовно просуває рішення про чергове підвищення граничних цін.

Сім років в Україні діють price cap. І регулярне досягнення граничних цін свідчить про структурний дефіцит генерації. Потрібно нарешті усвідомити, що підвищення price cap не створює додаткових потужностей і не усуває причину проблеми,

– вважає він.

Експерт переконаний, що рішення питання знайти можна. Йдеться про покладання спеціальних обов’язків на ринку газу – державний механізм, який зобов’язує постачальників, зокрема "Нафтогаз" як державну компанію, реалізовувати газ за фіксованою ціною.

Саме завдяки цьому рішенню Україна не замерзла цієї зими. Такий самий механізм можна ввести на газ для генерації електроенергії,

– вказує Кущ.

За попередніми розрахунками, встановлення ціни на газ на рівні 19 000 гривень за 1000 кубічних метрів може забезпечити необхідний період стабільності для відновлення балансу на ринку електроенергії.

За словами економіста, протягом дії цього компенсаційного механізму слід реалізувати кілька ключових кроків для покращення ситуації. Зокрема, йдеться про розширення нецінових стимулів імпорту електроенергії, прискорення розвитку міждержавних перетинів і суттєве підвищення доступності фінансування для розвитку власної генерації непобутовими споживачами.