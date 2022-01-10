Ціна за агресію має бути надзвичайно високою, – Стефанішина про зустріч Комісії Україна – НАТО
Джерело:твітер Ольги Стефанішиної
Під час зустрічі Комісії Україна – НАТО 10 січня наголосили, що має бути підготовлений комплексний пакет стримування Росії. До нього слід включити серйозні санкції.
Росія намагається зрушити дискусію, погрожуючи новою війною. Про це заявила віцепрем'єрка-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.
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Ціна за агресію має бути високою
При цьому Кремль не робить жодного кроку до мирного врегулювання в рамках мінського чи нормандського форматів. За словами Стефанішиної, у НАТО та Києва є спільне завдання –забезпечити деескалацію на українсько-російському кордоні.
Ціна за подальшу агресію має бути надзвичайно високою. У Комісії Україна – НАТО наголосили, що на столі має бути комплексний пакет стримування, включаючи болючі санкції,
– підсумувала віцепрем'єрка.
Зауважимо, засідання комісії Україна – НАТО пройшло 10 січня в Брюсселі. Воно було присвячене питанням регіональної безпеки. До слова, на 19 січня заплановано ще одне засідання комісії. Говоритимуть про реалізацію Річної національної програми під егідою комісії Україна – НАТО у 2021 році.
Перемовини Росії та США
- У Женеві 10 січня відбулись переговори Росії та США щодо "гарантій безпеки", які висували у Москві.
- Зокрема, Кремль вимагав, аби Україна ніколи не могла вступити до НАТО. Натомість у Вашингтоні відповіли, що політика відчинених дверей Альянсу не підлягає обговоренню.
- Росія також переконувала, мовляв, не збирається нападати на Україну. США пригрозили санкціями.
- Щоправда, ніяких конкретних домовленостей не досягли, попри те, що переговори тривали понад 7 годин.
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