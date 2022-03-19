Ціна за роботу у Росії: група Anonymous закликає бойкотувати Nestle

Після нападу Росії в Україні група хакерів Anonymous оголосила кібервійну державі-агресору. Тепер анонімні хактивісти закликають оголосити бойкот компанії Nestle.

Головна причина – компанія Nestle відмовилася покинути ринок Росії. Швейцарська корпорація відмовилася піти на такий крок попри прохання глави уряду України та тиску зі сторони колег по цеху.

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Група Anonymous закликає бойкотувати Nestle

У п'ятницю, 18 березня, хактивістська організація закликала бойкотувати Nestle, адже майже 400 світових компаній повідомили про намір зупинити свою діяльність та бізнес на території Росії. Згідно з опитуванням Morning Consult, яке провели на початку березня, майже 75% жителів США підтримують цей бойкот.

Додамо, що корпорація Nestle припинила рекламу, капітальні вкладення, а також доставлення товарів, які не входять до категорії першої необхідності до Росії. Проте вони продовжують забезпечувати державу-агресора предметами першої необхідності. Наприклад, дитячим харчуванням.

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