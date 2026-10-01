Трамп знову нарікав на Україну, бо НПЗ у Росії виходять з ладу "з досить тривожною швидкістю"

Дональд Трамп знову заявив, що удари України по російських НПЗ є головною причиною проблем із дизельним паливом у США. Він протиставив вплив атак на російську нафтову інфраструктуру наслідкам війни на Близькому Сході.

Про це американський президент заявив 30 вересня під час виступу, який транслював Білий дім.

Що сказав Трамп?

Трамп знову пов'язав зростання цін на дизельне паливо у Сполучених Штатах з ударами України по російських нафтопереробних заводах.

Знаєте, дизельне паливо набагато сильніше постраждало не через Близький Схід, а через те, що відбувається в Росії, оскільки нафтопереробні заводи, що виробляють дизельне паливо, виводяться з ладу з досить тривожною швидкістю,

– сказав американський президент.

Нібито якби російські НПЗ не виводилися з ладу, Сполучені Штати нібито не мали б проблем із дизельним паливом.

"Те, що відбувається між Росією та Україною, стало найбільшою проблемою для ринку дизельного палива", – підсумував Трамп.

Американський лідер уже не вперше пов'язує ситуацію на ринку дизеля з українськими ударами по російській нафтовій інфраструктурі. Раніше він закликав Україну не завдавати ударів по російських об'єктах, які виробляють дизельне паливо.

Нагадаємо, минулого тижня роздрібні ціни на дизель у США досягли рекордного рівня – у середньому близько 6,50 долара за галон. Трамп заявив, що адміністрація США розглядає різні варіанти реагування на ситуацію на паливному ринку. Водночас там обговорюють потенційну короткострокову заборону експорту дизеля.

США у серпні експортували рекордні обсяги дизельного пального – майже 2 мільйони барелів на добу. Галузеві асоціації та нафтові компанії натомість закликають скасувати федеральний акциз на дизель, вважаючи це альтернативою обмеженню експорту.

У разі заборони ціни на дизель у США, як очікується, можуть суттєво знизитися в короткостроковій перспективі, однак інші країни можуть зіткнутися з необхідністю шукати альтернативні джерела пального.