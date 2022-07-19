Ринок оживає: де та за скільки вигідно орендувати комерційну нерухомість в Україні

Із кожним місяцем частка бізнесу, що працює, зростає, окремі компанії частково виходять із віддаленого режиму роботи. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Це все означає пожвавлення на ринку комерційної оренди нерухомості. Тож розповім про поточну ситуацію з кількістю вільних приміщень, актуальними цінами та динаміку за останні півроку.

Радимо Хто дотис Канаду у скандалі з російською турбіною і чи є шанс відіграти все назад

У Києві, Львові та Дніпрі досі найбільше пропозицій для комерційної оренди

Упродовж останніх шістьох місяців найбільший вибір серед комерційної оренди незмінно пропонує. Ці регіони займали лідерські позиції до 24 лютого і дотепер мають найбільшу кількість квадратних метрів для бізнесу.

Найбільше вільних приміщень у Київській області: у червні можна було обрати з майже 21 тисячі оголошень. Це, зауважу, вдвічі більше, ніж було в березні. Також до десятки регіонів із великою кількістю пропозицій для комерційної оренди увійшли Одещина та Харківщина. Серед західних областей найрізноманітніший вибір на Хмельниччині та Івано-Франківщині.

Житомирщина – у трійці найпопулярніших регіонів серед орендарів

З пропозицією на ринку розібрались, тепер цікаво, де ж найбільше шукають приміщення самі орендарі. Отже, у червні найпопулярнішими регіонами стали Львівська та Одеська області, аналогічна картина була у довоєнному січні. Саме в цих областях пошукачі найчастіше відгукувалися на одне оголошення про вільну комерційну площу. Також до трійки лідерів у червні увійшла Житомирщина.

У березні ж підприємці найчастіше шукали квадратні метри для роботи на заході України. У цей період пошукачі активно відгукувалися на оголошення в Закарпатській та Чернівецькій областях. Також до трійки увійшла Вінницька область, оскільки частина Київщини на той час була окупована.

Цікаве путін розпочав з ЄС те саме, що було з Україною

Найбільший вибір – серед офісних приміщень та магазинів / салонів

Якщо ви шукаєте офіс для свого бізнесу, то маєте найвищий шанс швидко знайти вигідний варіант, оскільки цього типу комерційної нерухомості протягом чотирьох місяців війни було найбільше серед орендодавців. Так, у нас на платформі кількість оголошень про оренду офісу до війни і зараз у два рази перевищує кількість приміщень під магазин / салон.

Та й загалом зараз сприятливий час, щоб знайти хороше приміщення. Порівнюючи довоєнний лютий та червень, пропозицій здати в оренду будь-яку комерційну нерухомість побільшало. Найвідчутніше додалося оголошень щодо оренди складів і приміщень промислового призначення (+42% і +40% відповідно), та станцій техобслуговування – їх кількість на ринку збільшилася на 29%.

Що ж до попиту від самого бізнесу, то найбільша середня кількість відгуків на одне оголошення про оренду автомийки, кав'ярні, станції техобслуговування, шиномонтажу та фермерського господарства.

Важливе росіяни, ідіть нах*р, ми розраховуємо вижити, або Шість інгредієнтів української перемоги

Найвигідніше орендувати офісні приміщення, магазини та МАФи

А що ж із цінами? Якщо порівнювати ціни на найпопулярніші типи комерційної нерухомості, то найбільше доведеться віддати за оренду ресторану, кафе чи бару – понад 37 тисяч гривень станом на червень.

При цьому найвигідніше зараз орендувати. Середньомісячна вартість цих типів нерухомості в червні була. Так, у порівнянні з довоєнним періодом, орендувати МАФ у червні коштувало на 39% дешевше, ніж на початку лютого, а середньомісячна плата за приміщення під магазин чи салон знизилася на 26%.

Резюмуючи, скажу, що динаміка за пів року свідчить про пожвавлення на ринку комерційної оренди: активізувалися як орендодавці, так і самі підприємці, які активно перевозять свій бізнес в інші регіони.

Враховуючи, що з огляду на обставини власники приміщень часто готові йти на певні поступки орендарям, зараз саме час серйозно замислитись над орендою комерційної площі.

Варте уваги – як іноземці орендували житло в Україні заради допомоги: дивіться відео