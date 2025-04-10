Російська нафта падає у безодню

На тлі торгівельної війни ціни на нафту падають до найнижчого рівня за останні 4 роки. Можна сказати – падають у безодню.

У російській економіці починаються серйозні проблеми

Ціна нафти Brent становить 60,44 долара за барель, ціна американської нафти зменшилася до 57 доларів. На цьому тлі можна собі уявити ціну на нафту російського сорту. Про це заявив Віталій Портников, інформує 24 Канал.

До теми Економічна криза й торгові війни США і Китаю: що буде з Україною?

У російської економіки, і без того обтяженої західними санкціями, починаються набагато серйозніші проблеми. Адже до останнього часу ця економіка була саме економікою бензоколонки. Владімір Путін виживав завдяки продажу нафти до Китаю чи Індії. Саме це дозволяло російському президенту пом'якшити тиск західних санкцій на економіку його країни. Тепер усе серйозно змінюється.

По-перше, ціна нафти зовсім не та, яку розраховували при плануванні бюджету Росії на 2025 рік. Це означає, що російське керівництво буде змушене займатися пошуком резервів для підтримання бюджету. Водночас у Росії резерви й без того тануть з кожним роком війни в Україні.

По-друге, тим покупцям російської нафти, які досі допомагали Путіну боротися із тиском західних санкцій, не буде потрібно так багато нафти. Навіть та нафта, яку Росія зможе відвантажувати для Китаю та Індії, буде вже у значно меншій кількості потрібна цим державам.

По-третє, попри те, що Росія зараз має можливість продавати свою нафту всім охочим, бо її нижня ціна вже вийшла за межі санкцій, охочих її купити буде все менше. Річ у тому, що виникне питання, як домовлятися зі США щодо зменшення тарифного тиску адміністрації Трампа.

Першим виходом з цієї ситуації буде закупівля саме американських енергоносіїв. Трамп про це говорить, він є лобістом інтересів власного енергетичного сектору.

З продовженням торгівельної війни американська нафтопромисловість також може зазнати серйозних втрат. Собівартість американської нафти може перестати відповідати можливостям для дії подальшого видобутку. Швидше за все, в часи президентства Трампа левова частка американської нафтової промисловості закінчить чи принаймні призупинить своє існування до підвищення нафтових цін.

Зірковий час для Саудівської Аравії

Тут виникає вже четвертий фактор. Трамп відомий як лобіст інтересів не тільки американської нафтової промисловості, але й країн Перської затоки, насамперед Саудівської Аравії. У ситуації, що може скластися на світовому енергетичному ринку, саме Саудівська Аравія та інші країни затоки з їх вкрай низькою собівартістю нафти можуть продовжувати продавати сировину тим країнам, яким вона ще буде потрібна під час величезної енергетичної й економічної кризи яка пануватиме у світі у 20-ті роки 20-го сторіччя, і мати з цього прибуток.

Те, що Саудівська Аравія може залишитися однією з небагатьох нафтових держав на ринку може:

збільшити її геополітичну вагу;

дозволити Трампу шукати нових можливостей для домовленостей щодо миру на Близькому Сході. Адже Саудівська Аравія буде зацікавлена в тому, щоб американський президент і далі створював умови для торгівельної кризи.

Ситуація, в якій Росію перестане цікавити війна в Україні

Для Росії це нічого хорошого не означає. Ми прекрасно пам'ятаємо 90-ті роки, коли зниження нафтових цін призвело до серйозної економічної і енергетичної кризи в колишньому Радянському Союзі і його республіках, що оголосили свою незалежність і опинилися на межі виживання. Зараз на них і Росію чекає та ж сама доля.

Цікаво Як росіяни й китайці штовхають Трампа до економічного самогубства

Країни проросійського табору можуть постати перед політичними кризами, громадянськими війнами та національними конфліктами. Свідками усього цього ми будемо, якщо економічна криза продовжиться, а нафта не буде зростати у ціні. Путіну доведеться замислитись принаймні про призупинення війни з ненависною йому Україною.

Ось тут і виникають реальні умови для припинення вогню на російсько-українському фронті. Звісно, Путін буде сподіватися, що за певний момент Росія зможе відновити війну і поставити крапку в українській державній історії. Однак цього вже не буде, тому що ми з вами перебуватимемо у такому ідеальному штормі, що росіянам потрібно буде думати про власне збереження.

Найголовніше тільки те, що б в умовах економічної кризи союзники України мали можливість підтримати нашу державу в останній період російсько-української війни. Адже і вони можуть бути захоплені кризою, яка не залишає нікому реальних перспектив спокійного виживання.