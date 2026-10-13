Не удари по НПЗ Росії: Зеленський назвав головну причину високих цін на пальне

Трамп наполягає на тому, що зростання цін на пальне пов'язане з ударами України по НПЗ Росії. Втім, президент Зеленський пояснив, що це не так.

Ключовим чинником подорожчання є ситуація навколо Ормузької протоки. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Чому насправді дорожчає пальне

Глава держави відкинув звинувачення щодо негативного впливу дій України на глобальний ринок нафтопродуктів.

Володимир Зеленський підкреслив, що світовий ринок реагує на зовсім інші геополітичні чинники.

Усі розуміють, що ціни на дизельне пальне не залежать від наших ударів по об'єктах дизельної інфраструктури в Росії. Усі розуміють, що це залежить від блокування Ормузької протоки,

– сказав він.

Заява пролунала на тлі обговорень заклику Трампа припинити атаки на паливно-енергетичний сектор Росії.

До слова, США наполягали на тому, що Путін не готовий домовлятися про припинення війни, а тому домовленість щодо пального може допомогти відновити тристоронні переговори.

Водночас американські експерти, коментуючи цю угоду з Росією, зауважують, що вона навряд чи суттєво знизить ціни в США. Обсяг пального, що надійде на ринок завдяки цій домовленості, менший за добову потребу лише одного транспортного сектору США.

Також зазначають, що у високих цінах на пальне винна війна в Ірані, а не удари України по НПЗ Росії.