Ціни впадуть майже вполовину: що буде з нерухомістю у Києві через вторгнення Росії в Україну

Після початку повномасштабної війни,. яку розв'язала Росія в Україні, з Києва виїхав кожен другий житель. Тому ринок житла серйозно постраждав, а зараз квартир набагато більше, ніж охочих їх орендувати чи купити.

Поки що у Києві не поспішають купувати нерухомість, а охочих орендувати житло набагато менше, ніж тих, хто його здає. Про те, що відбувається на ринку – ексклюзивно сайту 24 каналу розповіли експерти та аналітики.

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Ціни знизилися

Президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта зазначив, що ринок оренди житла в Києві вже відновився. Нині пропозиція в рази перевищує попит, таким чином ціни знизилися до довоєнного періоду на 30 – 50%.

Щодо купівлі-продажу житлової нерухомості після відкриття реєстру здебільшого спостерігається укладання проавансованих угод у довоєнний період. Також є поодинокі випадки укладання договорів по об'єктах, які були виставлені на продаж після відкриття реєстру. Найближчим часом пропозиція перевищуватиме попит, що може призвести до зменшення вартості нерухомості у порівнянні із довоєнним періодом на 20 – 30%,

– пояснив Піта.

Попит на оренду буде поступово збільшуватися через переселенців, попит на купівлю також буде відновлюватися, проте до показників довоєнного періоду не очікуємо відновлення.

Фахівець уточнив, що багато залежатиме від ситуації на фронті, а найбільш популярним буде житло економкласу вартістю до 50 тисяч доларів. Також попит матимуть 1 – 2 кімнатні квартири в готових новобудовах.

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Попит зростатиме

Експерт Аналітичного центру DOM.RIA Анатолій Топал запевнив, що попит зростатиме, адже люди повертаються, приїжджають вимушені переселенці з гарячих зон, починає працювати бізнес.

Якщо ситуація навколо Києва не погіршиться, то ця тенденція збережеться. Фахівці очікують, що до кінця липня – початку серпня попит на оренду збільшиться на 35 – 40%. Але при цьому буде не більше 40% від рівня 2021 року. Популярність матимуть двокімнатні квартири по лініях метро.

У Києві пропозиції житла наразі перевищують попит / Фото Unsplash

За його словами, попри відкриті реєстри, буму купівель квартир немає. Поступово ринок продажів оживатиме, але очікувати якихось стрімких зростань не слід. Зараз проходять угоди, які були заключені ще до війни.

Що буде зі вторинним ринком наразі важко прогнозувати. Фахівці очікують, що вже до кінця літа він запрацює та вийде на 20 – 25% довоєнного періоду. Вартість реальних угод може змінитися у разі закінчення війни.

Після завершення війни, ціни на оренду виростуть на 15 – 20% одразу. Також на ціноутворення впливатиме інфляційна складова та коливання курсів валют. У разі зростання інфляції, в разі різкого росту курсу валют, багато орендодавців спробують підняти ціни. Але основним чинником буде рівень доходів населення. Також зростання цін стримуватиме зростання пропозицій. Очікують, що до осені пропозиції зростуть ще на 20% у порівнянні з травнем 2022 року,

– наголосив Топал.

Поки що зберігається тенденція до зниження цін і так буде протягом найближчих місяців. А от наскільки ціни будуть нижчими, побачимо після відносного відновлення ринку нерухомості.

На порталі OLX Нерухомість зауважили, що Київщина лідирує серед кількості вільних квартир для оренди. У порівнянні з мирним часом, кількість помешкань у регіоні зросла майже вдвічі. Якщо до 23 лютого можна було обирати з-понад 20 тисяч осель, то у травні їх уже більше, ніж 40 тисяч.

Водночас середня вартість оренди у травні навпаки знизилась майже на 22% та становить менше ніж 9 тисяч гривень на місяць.

Якщо порівнювати ціни на оренду зараз і до 23 лютого, то в Києві місячна плата за однокімнатну квартиру знизилася на 1 590 гривень і становить 7 945 гривень, двокімнатної – на 4 879 гривень (11 198 гривень), трикімнатної – на 8 087 гривень (16 426 гривень),

– уточнили аналітики.

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