Ціни на алкоголь в Україні знову можуть зрости: що і на скільки подорожчає

Міністерство економічного розвитку та торгівлі пропонує частково підвищити мінімальні оптово-відпускні та роздрібні ціни на окремі види алкогольних напоїв в Україні.

Про це йдеться у проекті постанови, опублікованому на сайті Мінекономрозвитку.

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Зокрема, у відомстві пропонують підвищити ціни на горілку та лікеро-горілчані вироби на 12,4-19,6%; на віскі, ром та джин на 12%; коньяк (бренді) на 6,6-9,5%; вина на 4,5-13,5%.

Відбулося зростання складових ціни на алкоголь через подорожчання компонентів виробництва, зокрема, цін на спирт, тару, комплектуюче. Тому зараз розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам на виробництво та реалізацію алкогольних напоїв та потребує коригування,

– йдеться у пояснювальній записці.

Окрім того, відзначається, що базою розрахунків при встановленні нових цін на алкоголь слугували дані по вартості виробництва за друге півріччя 2017 року від виробників, включаючи матеріальні, загальновиробничі, адміністративні та фінансові витрати виробників.

Також у міністерстві нагадали, що з 2018 року ставки акцизного податку на коньяк підвищено на 20% – від 105,80 гривень до 126,96 гривень за один літр 100% спирту.