Відправляють дітей до спецв'язниць і готують собак на фронт: у Росії шквал цинічних ініціатив

Росія, її влада та населення продовжує сходити з розуму. Зокрема, з найсвіжішого - пропозиція відправляти більше дітей у спецв'язниці та підготовка бездомних собак на так звану СВО.

Голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова розповіла 24 Каналу, що такі ініціативи виникають на тлі того, що зростає і кількість доносів. Поруч з тим росіяни розганяють новий фейк про наступ на Сумщину.

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Спецв'язниці для дітей

Романова зазначила, що в Росії сильно зростає "дитяча злочинність". Усі ці роки, 25 років при Путіні, вона насправді падала, а тут раптом почала зростати. Російський державний діяч Олександр Бастрикін зробив заяву, в якій закликав відправляти більше дітей у спецв'язниці.

У Росії потрібно більш активно використовувати центри тимчасового утримання неповнолітніх і вже на ранніх стадіях проводити коректування деструктивної поведінки підлітків. Розширити категорію дітей, яких можна поміщати в такі центри за рішенням суду, де з ними працюватимуть психологи й інші спеціалісти,

– процитувала голова благодійного фонду "Русь сидящая" заяву Бастрикіна.

Вона додала, що в першу чергу мовиться про підлітків, які проти війни, які підпалюють релейні шафи. "Відповідальність за високий показник дитячої злочинності в Росії покласти на школу, родину, соціальні мережі, відеоігри, фільми та серіали, що культивують насилля, байдужість до проблем однолітків і відсутність почуттів", – продовжила цитувати Бастрикіна Романова.

Підготовка бездомних собак

Ще одна новина, якою вона поділилась, це підготовка підрозділу бездомних собак на так звану СВО. З такою ініціативою виступила влада Ханти-Мансійського округу. Навчанням тварин для служби в Україні займатиметься спеціальний кінолог.

"Ветеринарна служба готова допомогти підбирати певні види порід собак, які є в притулках тварин без власників, аби навчати їх нести службу в зоні так званої СВО", – процитувала ще одну новину голова благодійного фонду "Русь сидящая".

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