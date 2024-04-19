Відправляють дітей до спецв'язниць і готують собак на фронт: у Росії шквал цинічних ініціатив
Росія, її влада та населення продовжує сходити з розуму. Зокрема, з найсвіжішого - пропозиція відправляти більше дітей у спецв'язниці та підготовка бездомних собак на так звану СВО.
Голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова розповіла 24 Каналу, що такі ініціативи виникають на тлі того, що зростає і кількість доносів. Поруч з тим росіяни розганяють новий фейк про наступ на Сумщину.
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Спецв'язниці для дітей
Романова зазначила, що в Росії сильно зростає "дитяча злочинність". Усі ці роки, 25 років при Путіні, вона насправді падала, а тут раптом почала зростати. Російський державний діяч Олександр Бастрикін зробив заяву, в якій закликав відправляти більше дітей у спецв'язниці.
У Росії потрібно більш активно використовувати центри тимчасового утримання неповнолітніх і вже на ранніх стадіях проводити коректування деструктивної поведінки підлітків. Розширити категорію дітей, яких можна поміщати в такі центри за рішенням суду, де з ними працюватимуть психологи й інші спеціалісти,
– процитувала голова благодійного фонду "Русь сидящая" заяву Бастрикіна.
Вона додала, що в першу чергу мовиться про підлітків, які проти війни, які підпалюють релейні шафи. "Відповідальність за високий показник дитячої злочинності в Росії покласти на школу, родину, соціальні мережі, відеоігри, фільми та серіали, що культивують насилля, байдужість до проблем однолітків і відсутність почуттів", – продовжила цитувати Бастрикіна Романова.
Підготовка бездомних собак
Ще одна новина, якою вона поділилась, це підготовка підрозділу бездомних собак на так звану СВО. З такою ініціативою виступила влада Ханти-Мансійського округу. Навчанням тварин для служби в Україні займатиметься спеціальний кінолог.
"Ветеринарна служба готова допомогти підбирати певні види порід собак, які є в притулках тварин без власників, аби навчати їх нести службу в зоні так званої СВО", – процитувала ще одну новину голова благодійного фонду "Русь сидящая".
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