Цинічний крок: окупанти тримають людей на Херсонщині як живий щит

російські окупанти продовжують займатись тетором цивільного населення. На тимчасово окупованих територіях загарбники не дозволяють місцевим пересуватись навіть у межах області.

Про це 24 каналу розповів кореспондент із Кривого Рогу. Він також зазначив, що йдеться про окуповану Херсонщину, де росіяни буквально тримають людей у заручниках.

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Окупанти змушують людей не покидати власні домівки, будь-якою ціною утримують їх на місцях. Вони не дозволяють виїзд не те, що до територій, які контролює українська влада, а й не дозволяють виїздити вглиб Херсонської області,

– ділиться кореспондент.

За його словами, людей, проти їх волі, тримають у якості живого щита, адже степовий та рівнинний рельєф Херсонської області не дозволяє окупантам якісно ховати місця дислокації їх техніки чи особового складу.

"Все, що залишається окупантам – ховатися у житлових будинках, або в лісосмугах. Але лісосмуги вже давно прострілюються нашими захисниками, а от житлові будинки із місцевими, на жаль є для загарбників надійним живим щитом", – зазначає журналіст.

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Українські війська ефективно знищують ворожі склади

Українські військові завдали сильного удару по скупченню сил ворога у Чкаловому, а також влучно ліквідували склад російських окупантів у славнозвісній Чорнобаївці на Херсонщині.

У тимчасово окупованій Горлівці на Донеччині теж лунали гучні вибухи. Ймовірно, пов'язані зі знищенням ворожих баз чи складів.

Крім того, точного удару ЗСУ завдали по ворожому складу у Новій Каховці. Російські пропагандисти збрехали своїм громадянам про "вибухи селітри".

окупанти депортують українців вглиб росії

Окупанти здійснюють підготовку до масової депортації людей. З'явився начебто "указ" колаборанта, у якому йдеться, що до тих, хто перешкоджатиме діяльності окупантів і зрадників, буде застосовано "примусове видворення за межі області".

ЦВК застерігає українців під окупацією стосовно референдуму

Тим часом у Центральній виборчій комісії звернулися до мешканців тимчасово окупованих територій. Їх попросили не брати участі у так званих "референдумах", організованих окупантами, й нагадали, що такі дії загарбників не матимуть жодних юридичних наслідків.

ЦВК 15 липня прийняла постанову, яка наголошує на неприпустимості підготовки та проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, комісія зауважує, що проведення будь-яких референдумів в умовах воєнного стану в Україні прямо суперечить законодавству нашої держави.