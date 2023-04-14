Цинічний обстріл напередодні Великодня: з чого окупанти вдарили про Слов'янську

Російські окупанти цинічно обстріляли Слов'янськ напередодні Великодня. Атаки зазнали відразу кілька житлових кварталів - пошкоджено три багатоповерхівки.

В Донецькій обласній військовій адміністрації розповіли про наслідки атаки, а також про найімовірніший тип озброєння, яке використали окупанти.

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Станом на 18:00 відомо про 5 загиблих і 15 поранених. Є ймовірність, що під завалами перебувають семеро людей, у тому числі одна дитина,

– повідомив керівник ОВА Павло Кириленко.

За попередніми даними, окупанти використали ракети С-300.



Наслідки удару по Слов'янську / Фото Донецька ОВА

Пошук людей під завалами триває

На місці пордій рятувальники ліквідовують наслідки та шукають людей під завалами. За оперативною інформацією ДСНС станом на 18:35:

за першою адресою – відбувалося горіння квартири на першому поверсі на площі 40 квадртаних метрів. Пожежа ліквідована. Внаслідок обстрілу дві людини загинули, ще дві отримали поранення.

за другою адресою – відбувалось горіння квартир з 2-го по 4-ий поверх 5-поверхового багатоквартирного житлового будинку на площі 50 квадратних метрів. Пожежу ліквідовано.

за третьою адресою – відбулось часткове руйнування 5-поверхового багатоквартирного житлового будинку.

Рятувальниками на місці події врятували трьох людей. Зазначають, що за попередніми даними, під завалами перебуває п'ятеро людей, зокрема дитина.

Дитину дістали з-під завалів

Станом на 19.09 повідомили, що з-під завалів вдалось дістати дитину. Втім, уже за кілька хвилин, стало відомо, що дитина, на жаль, померла в кареті швидкої допомоги. Таким чином кількість загиблих внаслідок удуру по Слов'янську зросла до 6.

Всього, за даними ДСНС, пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, 5 приватних будинків, приміщення магазину, приміщення господарського центру, 3 авто.