Цинічний удар по бізнес-центру у Дніпрі: є жертви та багато постраждалих

Серед білого дня Росія влучила безпілотником по бізнес-центру у Дніпрі. Будівлю охопила пожежа. На жаль, є жертви.

Станом на 13:00 внаслідок удару по бізнес-центру загинули три людини. Щонайменше 12 отримали поранення. Про це повідомив глава ОВА Олександр Ганжа.

Що відомо про російську атаку на Дніпро?

Близько 11:25 Ганжа підтвердив удар безпілотника по середмістю Дніпра. На місці прильоту розпочалася пожежа.

Пізніше чиновник уточнив, що росіяни атакували офісну будівлю. У бізнес-центрі тривали пошуково-рятувальні роботи.

Десятки людей рятувальники евакуйовували з верхніх поверхів за допомогою автодрабини.

Ворог вдарив по бізнес-центру у Дніпрі / Фото Суспільне, ОВА

Як палав бізнес-центр у Дніпрі: дивіться відео

Росіяни вбили людей у бізнес-центрі: дивіться відео

Зауважимо, що майже одночасно окупанти влучили у відділення логістичної компанії у Синельниковому. Внаслідок атаки спалахнула пожежа. На місці удару триває рятувально-пошукова операція. Наразі відомо про одного загиблого і трьох поранених. Серед постраждалих – 15-річний хлопець. Він перебуває у важкому стані.

Нагадаємо, 25 вересня російський дрон влучив у БЦ "Інком" (Compass FM) у Солом'янському районі Києва. У будівлі пошкоджені фасад і вікна, виникла пожежа, також постраждала парковка поруч. Загинули шестеро людей. Серед загиблих була колишня журналістка NV Марія Івженко.

28 вересня Росія оприлюднила відео моменту удару. Сергій Бескрестнов пояснив, що зйомку, за його словами, вів інший реактивний "Шахед", який перебував над Києвом на висоті близько 3 кілометрів.