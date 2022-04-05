Цинічно вкрав понад 800 тисяч у загиблих від розриву міни: на Харківщині затримали мародера
5 квітня 2022 , 17:29Читать новость на русском
Джерело:поліція Харківської області
30 березня на Харківщині сталася трагедія: автівка цивільних наїхала на міну. Один з мешканців області вирішив скористатися нещастям та пограбувати людей.
В автівці потерпілих була велика сума грошей. Мародер вирішив привласнити собі чужі кошти, скориставшись трагедією.
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Вчинення мародерства
Як з'ясувала поліція, мешканець Харківщини забрав у загиблої жінки гроші у різній валюті. Загальна сума вкраденого склала 800 тисяч гривень.
Мародера вже затримано, проводяться слідчі дії.
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