Ціною власного життя забезпечили перемогу Революції, – активіст Майдану про Небесну Сотню

Небесна Сотня – це, без сумніву, герої, які забезпечили перемогу Революцію Гідності. Хоч заплатили надто високу ціну – власне життя.

Натомість наше майбутнє є ціною, яку доводиться платити за вибір, ціною свободи та незалежності. Про це розповів активіст Майдану, який згодом став розвідником, Віталій Кузьменко.

До теми Окремих беркутівців, які знущалися з майданівців, вдалося ідентифікувати, – активіст

Ціною власного життя вони (Небесна Сотня – 24 канал) забезпечили перемогу Революції,

– наголосив Кузьменко.

Він додав, що усвідомити свою гідність українцям вдалося не в перші роки незалежності, а тільки після кривавих подій в центрі Києва, після загибелі десятків наших співгромадян.

За словами активіста, це назавжди буде нагадуванням та обов'язком зберігати цю гідність.

Важливо! Сайт 24 каналу запустив проєкт "Барикади гідності", в якому нагадає про страшні, але такі важливі дні для України. 8 років тому мільйони людей вийшли на Революцію Гідності, аби відстояти свої європейські права. Про це говоритимуть самі ж майданівці, колишні студенти, родичі загиблих, юристи, священники та інші люди, що були дотичними до Майдану.

Авторка проєкту – керівниця відділу новин сайту 24 каналу Наталя Боднар.

Що треба знати про Небесну Сотню

З 18 по 21 лютого тривало жорстоке протистояння на Майдані. Цей період називають завершальним етапом Революції Гідності.

У результаті 22 лютого відсторонили тодішнього президента Віктора Януковича та призначили дострокові президентські вибори на 25 травня 2014 року..

Загалом загинуло 107 людей. Їх називають Небесною Сотнею. Україна вшановує пам'ять героїв 20 лютого.

До речі: як відбувався жорстокий розгін Євромайдану у 2013 році: дивіться відео