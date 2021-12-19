Ціною власного життя забезпечили перемогу Революції, – активіст Майдану про Небесну Сотню
Джерело:24 канал
Небесна Сотня – це, без сумніву, герої, які забезпечили перемогу Революцію Гідності. Хоч заплатили надто високу ціну – власне життя.
Натомість наше майбутнє є ціною, яку доводиться платити за вибір, ціною свободи та незалежності. Про це розповів активіст Майдану, який згодом став розвідником, Віталій Кузьменко.
До теми Окремих беркутівців, які знущалися з майданівців, вдалося ідентифікувати, – активіст
Ціною власного життя вони (Небесна Сотня – 24 канал) забезпечили перемогу Революції,
– наголосив Кузьменко.
Він додав, що усвідомити свою гідність українцям вдалося не в перші роки незалежності, а тільки після кривавих подій в центрі Києва, після загибелі десятків наших співгромадян.
За словами активіста, це назавжди буде нагадуванням та обов'язком зберігати цю гідність.
Важливо! Сайт 24 каналу запустив проєкт "Барикади гідності", в якому нагадає про страшні, але такі важливі дні для України. 8 років тому мільйони людей вийшли на Революцію Гідності, аби відстояти свої європейські права. Про це говоритимуть самі ж майданівці, колишні студенти, родичі загиблих, юристи, священники та інші люди, що були дотичними до Майдану.
Авторка проєкту – керівниця відділу новин сайту 24 каналу Наталя Боднар.
Що треба знати про Небесну Сотню
- З 18 по 21 лютого тривало жорстоке протистояння на Майдані. Цей період називають завершальним етапом Революції Гідності.
- У результаті 22 лютого відсторонили тодішнього президента Віктора Януковича та призначили дострокові президентські вибори на 25 травня 2014 року..
- Загалом загинуло 107 людей. Їх називають Небесною Сотнею. Україна вшановує пам'ять героїв 20 лютого.
До речі: як відбувався жорстокий розгін Євромайдану у 2013 році: дивіться відео