Ціною власного життя забезпечили перемогу Революції, – активіст Майдану про Небесну Сотню

19 грудня 2021 , 14:40
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Джерело:

24 канал

Небесна Сотня – це, без сумніву, герої, які забезпечили перемогу Революцію Гідності. Хоч заплатили надто високу ціну – власне життя.

Натомість наше майбутнє є ціною, яку доводиться платити за вибір, ціною свободи та незалежності. Про це розповів активіст Майдану, який згодом став розвідником, Віталій Кузьменко.

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Ціною власного життя вони (Небесна Сотня – 24 канал) забезпечили перемогу Революції,
– наголосив Кузьменко.

Він додав, що усвідомити свою гідність українцям вдалося не в перші роки незалежності, а тільки після кривавих подій в центрі Києва, після загибелі десятків наших співгромадян.

За словами активіста, це назавжди буде нагадуванням та обов'язком зберігати цю гідність.

Важливо! Сайт 24 каналу запустив проєкт "Барикади гідності", в якому нагадає про страшні, але такі важливі дні для України. 8 років тому мільйони людей вийшли на Революцію Гідності, аби відстояти свої європейські права. Про це говоритимуть самі ж майданівці, колишні студенти, родичі загиблих, юристи, священники та інші люди, що були дотичними до Майдану.

Авторка проєкту – керівниця відділу новин сайту 24 каналу Наталя Боднар.

Що треба знати про Небесну Сотню

  • З 18 по 21 лютого тривало жорстоке протистояння на Майдані. Цей період називають завершальним етапом Революції Гідності.
  • У результаті 22 лютого відсторонили тодішнього президента Віктора Януковича та призначили дострокові президентські вибори на 25 травня 2014 року..
  • Загалом загинуло 107 людей. Їх називають Небесною Сотнею. Україна вшановує пам'ять героїв 20 лютого.

До речі: як відбувався жорстокий розгін Євромайдану у 2013 році: дивіться відео

 

Автор: Ольга Музика