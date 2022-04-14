Ціною життя допомогли підрозділам просунутися: два холодноярівці посмертно стали Героями України
14 квітня 2022 , 22:35Читать новость на русском
Джерело:93-тя ОМБр Холодний Яр
Двох бійців 93 бригади Холодний Яр, Олександра Гарбуза та Юліана Ступака, нагородили званням Героя України. На жаль, посмертно.
Ціною власного життя бійці дали можливість підрозділам просунутися далі на Харківщині. Вони прикривали своїх побратимів, не даючи ворогу вести наступ.
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Що відомо про Героїв
- Юліан Ступак був лейтенантом, випускником Львівської академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного 2021 року.
- Олександр Гарбуз – солдат. Під час виконання бойового завдання потрапив у полон і був закатований російськими нелюдами.
Вічна пам'ять загиблим!
– наголосили в бригаді.
Юліан Ступак / Фото 93-тя ОМБр Холодний Яр
Олександр Гарбуз / Фото 93-тя ОМБр Холодний Яр
До речі – ГУР звільнило двох українських льотчиків з полону окупантів: