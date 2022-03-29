Цінуємо допомогу та підтримку, – Зеленський поговорив з прем'єром Чехії
29 березня 2022 , 12:05Читать новость на русском
Джерело:твітер Володимира Зеленського
Президент України Володимир Зеленський поговорив з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою та подякував йому за підтримку.
Президент зауважив, що Чехія надає вагому допомогу Україні та винятково ставиться до евакуйованих українців, які перебувають на території Чехії.
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Україна цінує підтримку чехів у війні, яку Росія розв'язала проти України.
Подякував прем'єр-міністру Петру Фіалу за підтримку українського народу у боротьбі проти російської агресії. Відзначив вагому гуманітарну, безпекову допомогу, виняткове ставлення до українців, які знайшли тимчасовий притулок у Чехії. Ми справді це цінуємо!,
– написав Зеленський.
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