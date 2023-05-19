У Циркунах загинув чоловік, ремонтуючи будинок після попереднього "прильоту"

Ворог продовжує цинічно атакувати прифронтові та прикордонні території. За 18 травня було обстріляно близько двох десятків населених пунктів Харківщини.

Зокрема росіяни завдали двох ракетних ударів по невеликому селі Циркуни Харківського району. Два будинки в населеному пункті зруйновані вщент, одна людина загинула, повідомила кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко.

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Власник одного з будинків разом з волонтерами працював над відновленням свого помешкання після попередньої атаки, яка сталася вночі. Тоді "приліт" прийшовся в землю неподалік помешкання.

Деталі обстрілу

Щойно волонтери прибули на допомогу, відбулося два влучання безпосередньо в оселю. 52-річний хазяїн будинку загинув. Відомо, що в нього залишилася дружина. Двоє волонтерів дивом лишилися живими.

Окрім того, було ушкоджено 13 сусідніх домівок та господарчі споруди.

Нагадаємо, що село Циркуни потрапило до програми комплексного відновлення за принципом "краще, ніж було".

Мешканці Циркунів дуже раділи цьому, тому що село було окуповане, рік тому його звільнили, на початку травня. Жителі опинилися в окупації, в облозі, дуже близько до вільного Харкова, буквально три кілометри по прямій, але ця громада лишилася плацдармом, з якого гатили по місту, били по Північній Салтівці. Там було дуже важко виживати,

– розповіла Черненко.

Деталі обстрілу Харківщини: дивитися відео

Цілі ворога пояснити складно

Складно визначити, чому по невеликому селі за вчорашню добу прийшлося 3 ракетних удари. Прикордонні території Харківщини зазвичай обстрілюють з артилерії та мінометів, також працює бойова авіація.

Території поблизу Куп'янська, Вовчанська дуже часто обстрілюють саме ракетами С-300.

Можливо, росіяни з особливою жорстокістю, ракетами обстрілюють саме ті території, які починають відновлюватися, працювати, приходити до звичного життя. Адже жодних підприємств, бойових одиниць тощо там не розташовано, Циркуни – звичайний тихий приватний сектор.

Що відомо про обстріли Харківщини 18 травня