Цивілізаційна прірва, – Подоляк про погрози Росії ядерною війною та купівлю Twitter Маском

Михайло Подоляк підкреслив на тому, що між Росією та усім світом справжня цивілізаційна прірва. У приклад він навів покупку Twitter Ілоном Маском тоді, коли країна-агресорка погрожує ядерною війною.

Своєю думкою радник глави Офісу Президента поділився у твітері. Тій самій соціальній мережі, яку Ілон Маск придбав напередодні.

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Росія вкотре доводить свою відірваність від реальності

Поки в одній частині світу Ілон Маск купує Twitter у перервах між запуском ракет у космос, на іншому боці океану російський міністр погрожує світу ядерною війною, а в соцмережах запроваджується цензура,

– наголосив він.

Це, підкреслив Михайло Подоляк, – приклад цивілізаційної прірви. Раніше він підкреслив, що вся російська історія – крадіжка чужої роботи. У своєму твітері він навів конкретні приклади того, як країна-агресорка привласнювала собі все українське та називала його російським.

Зазначимо, що 25 квітня стало відомо про покупку Ілоном Маском соціальної мережі Twitter. Придбав він її за 44 мільярди доларів.

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