Цивільні голіруч дають відсіч окупантам замість обіцяної "зустрічі з квітами": потужне відео

Путін обіцяв своїм солдатам, що їх в Україні будуть "зустрічати з квітами". Насправді ж "визволителям" дають гідну відсіч не лише військові, а й цивільні.

Українці готові голими руками зупиняти окупантів, обороняючи своє право на незалежність та самовизначення. І поки рашистський режим нахабно бреше, що начебто "визволяє" Україну, наш народ захищає кожен клаптик своєї землі.

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Мешканці різних регіонів України чинять спротив загарбникам, як тільки можуть: зупиняють танки, захоплюють ворожу техніку, знищують мітки, голіруч переносять міни та, головне, чітко показують – рашистам тут не раді.

Чого лише вартий мітинг у тимчасово окупованому Бердянську, де безстрашні жителі посилають озброєних окупантів самі знаєте куди. Чи відважні жінки, які висловлюють загарбникам усе, що думають про них. Такі історії – ще один доказ того, що гуртом ми точно проженемо росіян із нашої землі. Усе буде Україна!

Як українці зустрічають російських окупантів: дивіться відео

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