Цивільні не встигли сховатись: бойовики гатили по Станиці Луганській – фоторепортаж

Російські найманці обстріляли Станицю Луганську. Вони відкрили вогонь по мирних жителях, застосовуючи важку артилерію. Сталося це ввечері 29 листопада.

Луганська обласна прокуратура вже розпочала кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни. Вона карається позбавленням волі на строк від 8 до 12 років.

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Наслідки обстрілу окупантів

За інформацією Офісу генпрокурора, зухвала ворожа атака призвела до виведення з ладу електротрансформатора та лінії електропередач. Через це без світла залишилося понад 1 000 місцевих мешканців. Крім цього, пошкоджені й об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема – житловий будинок.

Постраждав цивільний

Внаслідок обстрілу постраждав 56-річний житель Станиці Луганської, монтер колії Донецької залізниці. У нього діагностували відкриту черепно-мозкову травму, струс мозку та осколкове поранення голови. Стан чоловіка наразі є стабільним, загрози життю немає.

Станиця Луганська після ворожого обстрілу / Фото Андрія Дубчака та Єви Фомичевої, Donbas Frontliner

Бойовики вели вогонь навмисно, – ООС

Як повідомили у фейсбуці Операції об'єднаних сил, противник вів вогонь з напрямку Лобачевого. Загалом окупанти здійснили 47 пострілів. Відстань від зони влучань до фактичної лінії зіткнення сторін становить 1740 метрів. Це свідчить, що бойовики гатили навмисно саме по Станиці Луганській.

Водночас в ООС наголосили, що тримають ситуацію під контролем й продовжують стримувати російську збройну агресію. При цьому, українські захисники дотримуються Мінських домовленостей та не застосовують забороненого озброєння. Вони відкривають вогонь лише у випадку, якщо дії ворога становлять загрозу для бійців та цивільних.