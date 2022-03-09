Цивільні українці мають право вбивати російських окупантів: закон діє на період воєнного часу

Оновлювати лічильник убитих російських окупантів тепер можуть не лише відважні українські герої. Тепер таке право отримав кожен український громадянин.

Тепер російським окупантам варто боятися зустрічі не лише з українськими захисниками. Після обстрілу мирного населення здатися у полон цивільним стане завданням із зірочкою, тим паче, що українці отримали законне право відкривати вогонь по ворогах.

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Законне право вбивати окупантів

В Україні набув чинності закон, який дозволяє українцям вбивати російських окупантів. Для цього можна використовувати навіть власну зброю.

Закон діятиме до кінця війни проти ворога. Таким чином, кожен українець має законне право убити загарбника.

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