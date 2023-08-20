Цивільні українці в полоні в Росії: скільки заручників повернули й чому це важкий процес

Російські загарбники нехтують міжнародними правами й нормами, беручи цивільних українців у свій полон. Водночас процес повернення наших заручників додому є надзвичайно складним.

Про це кореспондентці 24 Каналу розповів очільник пресслужби Координаційного штабу Петро Яценко. Він наголосив, що складність полягає у тому, що місце перебування цивільних заручників дізнатися дуже важко.

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У чому полягає складність повернення заручників в Україну

Яценко зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в нашу державу на тимчасово окупованих територіях країна-агресорка є необмеженою у можливості позбавляти волі цивільних. Однак він зазначив, що це суперечить усім нормам міжнародного гуманітарного права.

Цивільні не можуть бути полоненими, їх не можна утримувати у в'язницях. Але окупаційна влада і країна-агресорка часто намагається звинуватити цих людей у протидії так званій "СВО" і на підставі цього їх утримують в неволі,

– пояснив речник Координаційного штабу.

Він також наголосив, що становище ускладнюється тим, що українська сторона не може обміняти цих людей на військовослужбовців Росії. Також нашій стороні доволі важко дізнатися місця перебування цивільних заручників.

"Ми обмінюємо тільки військовослужбовців на військовослужбовців, оскільки це прописано в Женевських конвенціях та міжнародному праві", – зауважив Яценко.

Він також наголосив, що таким чином створюється прецедент, коли загарбники можуть хапати будь-якого цивільного на тимчасово окупованих територіях, утримувати їх в заручниках і вимагати повернення своїх солдатів.

Скільки цивільних заручників змогли повернути з полону

У Координаційному штабі також зазначили, що мають дані про всіх цивільних, які перебувають у російському полоні. Ба більше, інформацію збирають і надалі, щоб за будь-якої нагоди їх вдалося звільнити.

Яценко наголосив, що за весь час діяльності Координаційного штабу, а саме з березня 2022 року, вдалося звільнити 2 598 осіб, серед яких 141 – цивільний громадянин.

Речник Координаційного штабу також закликав українців, чиї близькі опинились в заручниках у країни-агресорки, звертатися до міжнародних правозахисних організацій та вимагати у них економічного та політичного тиску на Росію.

Наостанок Яценко зазначив, що слід також проводити різні інформаційні кампанії в країнах Заходу й висвітлювати цю проблему. Адже наразі українські цивільні заручники є беззахисними в російському полоні.