Цивільних людей, які розбирали завали у Бородянці, розстрілювали: жахливі свідчення

Днями українські захисники звільнили селище Бородянка, що на Київщині. Стало відомо, що там росіяни розстрілювали цивільних людей, які розбирали завали.

Про жахіття окупації та звірства загарбників в селищі розповів виконувач обов'язків голови Бородянської селищної ради Георгій Єрко.

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Розстріли мирного населення

Очільник громади нагадав, що 4 дні тому селище Бородянка звільнили від росіян. Після місяця окупації воно у жахливому стані.

Єрко повідомив, що в перші дні, коли проходили колони, загарбники розстрілювали будинки й людей.

Не звертаючи уваги на те, що по них ніхто не відкривав вогню. У нашої тероборони були тільки автомати. Але вони розстрілювали й будинки, і жителів,

– зазначив глава громади.

На початку окупації бородянці намагалися виїхати з селища на власних автомобілях. Однак росіяни відкрили по них вогонь з автоматів. Тоді з'явилися перші загиблі – 8 жителів селища.

Згодом загарбники стріляли по людях не тільки з автоматів, але й з важкого озброєння, а також бомбардували селище з повітря.

Авіаційні удари по селищу

Саме Бородянка першою в Україні зазнала авіаудару

Вони скинули бомби на 9-поверхові будинки. І ті люди, які були в підвалах, були поховані живцем,

– сказав Єрко.

Людей одразу намагалися відкопати. Однак знову сповістили про повітряну тривогу. А тоді пішли колони, танки, БТР. Вони стріляли по машинах і людях, які намагалися відкопати тих, хто опинився під завалами. "Ми зверталися до них письмово – розкопувати вони не дозволили", – пригадав очільник громади.

Скільки людей досі поховані під завалами багатоповерхівок – поки що не може сказати ніхто.

Зелених коридорів ніхто не дозволяв

За окупації жодних гуманітарних коридорів на визволення і вивезення людей окупанти не погоджували.

Так званий зелений коридор, коли ми вперше його домоглись, тривав не з 9:00 до 15:00, а 1 годину 20 хвилин,

– пояснив Єрко.

Тоді евакуювали приблизно 400 людей з будинку-інтернату.

Коли представники Державної служби з надзвичайних ситуацій заїхали на територію, їх роздягнули. Людей брали під приціл, залякуючи їх і не даючи можливості нормально попрацювати.

Наступні спроби евакуювати мирних жителів провалилися, бо навколо Бородянки йшли бої. Лише на третій раз вдалося доїхати до тих населених пунктів, звідкіля людей змогли евакуювати.

У селищі після деокупації знаходять тіла

Очільник громади також повідомив, що вже четверту добу в Бородянці знаходять тіла героїв, які загинули на рідній землі. Працює штаб, йдуть роботи з розмінування, тому що багато будинків заміновані.

І є вже один нещасний випадок: людина, яка намагалася розмінувати, підірвалася,

– зазначив селищний голова.

У Бородянці працюють 3 спецгрупи з розмінування. Налагоджуються роботи з відновлення електропостачання та газопостачання.

У селищі зруйнована вся інфраструктура. На жаль, там помічають і мародерів. Їх виловлюють патрулі.

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