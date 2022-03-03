Цієї доби окупанти можуть піти на Одесу: їх чекають не з квітами

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що найгарячіший напрямок цієї доби – одеський. Але їх там не чекають. Вірніше чекають, але зовсім не так, як їм цього хочеться.

Одеса – це Україна. Тож Даніло запевнив, що російських загарбників там зустрінуть з боєм.

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Найгарячіший напрямок доби – одеський. Але і тут, як і по всій Україні, окупанта чекають не з квітами, а з вогнем, барикадами й коктейлем "Спротив". Одеса – це Україна!,

– написав Данілов.

Зауважимо, що нині ЗСУ повідомили про рух десантного загону Чорноморського флоту Росії у складі 4 великих десантних кораблів та 3 ракетних катерів, які тримають курс в напрямку Одеси.

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