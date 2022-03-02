Цієї ночі була наша перша наступальна операція під назвою "Циган", – глава Миколаївської ОДА

Окупанти продовжуюють гатити по містах України, зокрема по Миколаєву. Віталій Кім каже, що "спати орки не дали", але операція минула успішно. Нашим бійцям вдалося знищити кілька сотень одиниць техніки ворога.

За словами голови Харківської ОДА, окупанти на них образились сильно, бо починають стягувати десант. Але нічого їм не вдасться. Про це Кім повідомив 2 березня.

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Загалом, орки на нас образилися сильно. Тягнуть десант, пішла їхня колона зі Снігурівки. Намагаються щось відбивати. Намагаються евакуювати медиками, медиків ми відпустимо,

– каже Віталій Кім.

Також він зазначає, що в Миколаєві провели операцію "Циган". Під час неї кілька сотень ворожої техніки спалили, а дещо – забрали собі.

У ніч проти 2 березня в місті провели першу наступальну операцію, і вона – успішна. Віталій Кім з впевненістю каже, що Миколаївщина й надалі це практикуватиме.

Звернення Віталія Кіма: дивіться відео

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