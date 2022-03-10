Цієї ночі надавали ворогам "лящів" у Миколаївській та Херсонській областях, – Кім

Збройні Сили України 9 та 10 березня відбивали атаку російських військ, і тепер ворог нарешті відступив. Найбільше отримали від ЗСУ окупанти у Миколаївській і Херсонській областях.

Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у вечірньому відеозвернені.

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За його словами, він два дні не міг розповідати про дії ЗСУ навколо Миколаєва.

Зараз коротко розповім: надавали ми їм "лящів" цієї ночі і вдень добре. Це не біля Миколаєва, це в нашій області та трохи в Херсонській. Добре дістали, все горить, все палахкотить, – пояснив Кім.

Він запропонував окупантам здаватися, адже командири вже кидають свої частини. Суперник знає, що прийшло до нас посилення з різних боків,

– додав Віталій Кім.

Наразі українські військові поставили за мету відігнати війська на відстань, недосяжну для використання реактивних систем. Але завтра ворогів чекає новий "подарунок" від ЗСУ.

Дивіться вечірнє відеозвернення Віталія Кіма від 10 березня:



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