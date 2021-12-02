ТСК проситиме в мобільних операторів дані про пересування фігурантів справи Полякова

2 грудня 2021 , 19:47
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Джерело:

телеграм "Правда Качури"

Тимчасова слідча комісія з питань розслідування смерті Антона Полякова 2 грудня провела засідання. На ньому вирішили попросити в мобільних операторів дані про пересування фігурантів справи.

Окрім цього, на засіданні ТСК з питань розслідування обставин смерті нардепа прийняли й низку інших рішень.

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Рішення ТСК у справі смерті Полякова

Тимчасова слідча комісія на засіданні 2 грудня вирішила таке:

  • викликати на наступне засідання ТСК для надання пояснень та доповіді фігурантів кримінального провадження, судмедекспертів та правоохоронців, які ведуть слідство;
  • отримати копії матеріалів провадження;
  • звернутися до операторів мобільного зв'язку для отримання трекінгу мобільних номерів фігурантів кримінального провадження;
  • отримати записи камер відеоспостереження системи "Безпечне місто" у Києві.

Наступне засідання ТСК планують провести 9 грудня.

Нагадаємо, перше засідання комісії пройшло 19 листопада. На ньому обрали склад комісії, а також визначили план та порядок роботи слідчої комісії. Секретарем ТСК став нардеп Олександр Качура, а головою – Анна Скороход.

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Автор: Наталія Пристанська