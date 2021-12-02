ТСК проситиме в мобільних операторів дані про пересування фігурантів справи Полякова
2 грудня 2021 , 19:47Читать новость на русском
Джерело:телеграм "Правда Качури"
Тимчасова слідча комісія з питань розслідування смерті Антона Полякова 2 грудня провела засідання. На ньому вирішили попросити в мобільних операторів дані про пересування фігурантів справи.
Окрім цього, на засіданні ТСК з питань розслідування обставин смерті нардепа прийняли й низку інших рішень.
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Рішення ТСК у справі смерті Полякова
Тимчасова слідча комісія на засіданні 2 грудня вирішила таке:
- викликати на наступне засідання ТСК для надання пояснень та доповіді фігурантів кримінального провадження, судмедекспертів та правоохоронців, які ведуть слідство;
- отримати копії матеріалів провадження;
- звернутися до операторів мобільного зв'язку для отримання трекінгу мобільних номерів фігурантів кримінального провадження;
- отримати записи камер відеоспостереження системи "Безпечне місто" у Києві.
Наступне засідання ТСК планують провести 9 грудня.Нагадаємо, перше засідання комісії пройшло 19 листопада. На ньому обрали склад комісії, а також визначили план та порядок роботи слідчої комісії. Секретарем ТСК став нардеп Олександр Качура, а головою – Анна Скороход.
Смерть Антона Полякова: головне
- У ніч на 8 жовтня нардепа Антона Полякова знайшли мертвим у таксі. Патруль зупинив машину, яка порушувала правила ПДР, і помітив непритомного пасажира на задньому сидінню. Спроби врятувати життя політику були безуспішними.
- Результати розтину свідчать про те, що смерть настала через гостру коронарну недостатність. Також у крові Полякова виявили метадон та алкоголь.
- Правоохоронці розглядають 2 версії смерті Полякова. Мовиться про добровільне або примусове вживання наркотиків.