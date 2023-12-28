Припинити цькування Фаріон: Львівська облрада не підтримала звернення
Джерело:ZAXID.NET
Депутати Львівської облради не проголосували за звернення до керівництва держави щодо неприпустимості переслідування захисників української мови, зокрема, мовознавиці Ірини Фаріон.
Проєкт щодо припинення цькування Фаріон внесли депутати ВО "Свобода". Нардепи хотіли звернутися до Верховної Ради та Кабміну.
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"Історія ганебного цькування мовознавиці, професорки Ірини Фаріон – вражаючий приклад репресій проти тих, хто рішуче обстоює державний статус української мови та національний розвиток України. Ми вимагаємо припинити переслідування Ірини Фаріон. Не можна допустити, щоб в Українській державі карали українців за українську мову!", – ідеться у заяві.
Депутати двічі голосували за запропонований проєкт, однак рішення не пройшло. Для ухвалення рішення забракло голосів.
"За" проголосували 33 депутати з присутніх. Для підтримки звернення не вистачило 10 голосів.
Скандал із Фаріон: головне
- Ірина Фаріон у програмі "Рандеву з Яніною Соколовою" розкритикувала російськомовних українських військових, зокрема з Третьої штурмової бригади. При цьому назвала їх "збродом".
- Висловлювання обурили як військових, так і громадськість.
- Також Фаріон виклала у своєму телеграм-каналі скриншот із листом студента з тимчасово окупованого Криму, який її підтримав. Водночас вона не приховала його особисті дані, а відтак підставила його, бо до нього навідались російські спецслужби.
- СБУ відкрила проти Фаріон кримінальне провадження. Також мовознавицю звільнили з "Львівської політехніки".