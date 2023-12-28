Припинити цькування Фаріон: Львівська облрада не підтримала звернення

Депутати Львівської облради не проголосували за звернення до керівництва держави щодо неприпустимості переслідування захисників української мови, зокрема, мовознавиці Ірини Фаріон.

Проєкт щодо припинення цькування Фаріон внесли депутати ВО "Свобода". Нардепи хотіли звернутися до Верховної Ради та Кабміну.

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"Історія ганебного цькування мовознавиці, професорки Ірини Фаріон – вражаючий приклад репресій проти тих, хто рішуче обстоює державний статус української мови та національний розвиток України. Ми вимагаємо припинити переслідування Ірини Фаріон. Не можна допустити, щоб в Українській державі карали українців за українську мову!", – ідеться у заяві.

Депутати двічі голосували за запропонований проєкт, однак рішення не пройшло. Для ухвалення рішення забракло голосів.

"За" проголосували 33 депутати з присутніх. Для підтримки звернення не вистачило 10 голосів.

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