Цього літа на карті – доля 3 урожаїв: глава Мінагро в ООН розповів, якої біди накоїла Росія

Через вторгнення Росії вкрай жорсткий удар на собі відчула агроіндустрія України. Зараз свою ціну за це починають платити навіть найрозвинутіші держави.

Таку заяву 18 травня зробив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його виступ у штаб-квартирі ООН.

Зауважте Питання, яке займає 80% часу, – Сольський про пошуки рішення, як експортувати зерно з України

Чому всі за це платять

У цей день відбулася зустріч ООН міністерського рівня, яку ініціювали США. Міністр підкреслив, що до 24 лютого Україна експортувала через свої морські порти 5 мільйонів тонн зерна на місяць. Проте Росія блокувала морські шляхи нашого експорту.

Відтак від 24 лютого на світовий ринок не потрапили вже понад 20 мільйонів тонн зерна та інших культур. Мовиться про врожай, який був вирощений у 2021 році. Проте під загрозою не лише він, а й два наступних:

цьогорічній – Україна збере орієнтовно лише 50% із нього;

врожай 2023 року – фермери не можуть сіяти озиму пшеницю у звичних обсягах.

Хочу наголосити, що через дефіцит зерна та інфляцію кожна країна у світі вже платить ціну за агресію Росії проти України. Зростання цін на харчові продукти вже відчули чи відчують громадяни всіх країн світу, у тому числі й розвинених,

– сказав Сольський.

Він додав, що станом на 18 травня ціни пшениці та кукурудзи на світовому ринку вже зросли більш як на 20%. Саме це й слугувало причиною здорожчання основних харчових продуктів.

Світові загрожують голод і масова міграція

Ще місяцем раніше в ООН попереджали, що світові загрожує збільшення рівня голоду та, як наслідок, масова міграція. Це спричинено тим, що від українського зерна були залежні понад 400 мільйонів людей.

Директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі тоді заявив, що витрати на харчування вже почали різко зростати. Його програма за 3 місяці вторгнення втратила можливість забезпечити харчуванням 4 – 5 мільйонів людей.

А 30 березня представник України при ООН Сергій Кислиця вказав на схожість Путіна зі Сталіним. Адже той диктатор минулого століття також використовував продовольство, як зброю.

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