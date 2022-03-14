У цьому ж госпіталі лікують полоненого військового з Рязані, – Зеленський про візит до поранених

Президент України 13 березня відвідав госпіталь із пораненими українськими військовими. Та, як виявилося, там лікують і полонених росіян.

Про це у своєму вечірньому зверненні, повідомляє 24 канал, розповів сам Володимир Зеленський. При цьому він наголосив, що лікарі ставляться до росіян так само як і до українців – бо "вони ж люди, не звірі".

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Зеленський розповів про відвідини госпіталя з пораненими військовими

Президент України розповів у вечірньому зверненні 13 березня, що цього дня відвідав українських бійців, які відновлюються після поранень у військовому госпіталі. Поспілкувався з ними, вручив нагороди – "за мужність, за славу для України".

І я дуже хочу, щоб моє до них привітання "бажаю здоровʼя" спрацювало сьогодні саме так потужно, як і наші Збройні Сили, які утримують ключові рубежі. Вже 18 днів,

– наголосив Володимир Зеленський.

"До речі, в цьому ж госпіталі лікують і російського військового з Рязані. В одній палаті з нашими захисниками. Попри те, що робив цей хлопець проти нас, проти України", – зауважив глава держави

Але лікарі України його врятували. І це зрозуміло. Бо вони люди, не звірі. І маємо пройти цю війну так, щоб залишилися ми всі людьми,

– підсумував президент.

Звернення Володимира Зеленського вечора 13 березня: дивіться повне відео