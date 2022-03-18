У ЦПД спростували поширені фейки щодо повітряної тривоги
У Центрі протидії дезінформації при РНБО України розвінчали фейки щодо повітряної тривоги і наголосили на її важливості.
Таку інформацію повідомили у телеграм-каналі Центру протидії дезінформацію. Там наголосили про важливість повітряної тривоги і реакцію громадян на неї.
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Навчальні сирени іноді вмикають, щоб перевірити справність – це ФЕЙК!
У Центрі протидії дезінформацію просять пам'ятати про те, що за умовами воєнного часу навчальні сирени заборонені.
Існують об'єкти, які фіксує ППО, але через них не вмикають тривогу – це ФЕЙК!
Пам'ятайте, що після всіх виявлених об'єктів, навіть якщо вони невеликі, вмикається сирена.
Люди не встигли сховатись через те, що черговий не увімкнув повітряну тривогу – це ФЕЙК!
ЦПД повідомляє, що сирену вмикає черговий центру управління, який присутній на місці цілодобово.
Наголошуємо, що ігнорування повітряної тривоги прирівнюється до гри в рулетку, в якій на кону – ваше життя.
Не випробовуйте долю і завжди реагуйте на сирену!
– наголосили в ЦПД.
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