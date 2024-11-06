"Останній долар для Зеленського": ЦПД прокоментував нібито допис Маска, який поширюють у мережі

Один із найпалкіших прихильників Дональда Трампа – Ілон Маск. Після перемоги республіканця на виборах у США в мережі почали поширювати допис про нібито "останній долар для Зеленського", що не відповідає дійсності.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації. Там зазначили, що нібито допис Маска поширювали в мережі для маніпуляцій та провокацій.

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Чи дійсно Маск публікував допис про "останній долар"

6 листопада у мережі почали активно поширювати нібито допис Маска про "останній долар", який буцімто було адресовано Володимиру Зеленському. У ЦПД спростували цю інформацію.

Твіт нібито Ілона Маска про "останній долар для Зеленського" і купюрою з портретом Дональда Трампа – фейк,

– йдеться у повідомленні.

Допис про "останній долар" – фейк / Фото ЦПД

У ЦПД зазначили, що цей допис поширювали з метою маніпуляцій та провокацій. Окремо на черговий фейк відреагував голова Центру Андрій Коваленко у своєму телеграм-каналі.

"Посту Маска про «останній долар» не існує. Годі постити дурню", – наголосив він.