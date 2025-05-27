ЦРУ спілкувалося зі шпигунами через фанатський сайт "Зоряних війн": деталі розслідування

Незалежний дослідник Чіро Сантіллі у межах власного дослідження дізнався, що ЦРУ використовувало фанатський сайт Star Wars для секретного зв'язку зі шпигунами за кордоном. Ресурс маскувався під звичайну сторінку фанатів культової кіносаги "Зоряні війни".

Сайт мав приховану систему доступу. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на розслідування та 404 Media.

Дивіться також ЦРУ використовує відео для вербування китайських чиновників, розчарованих у системі

Схема ЦРУ призвела до страти агентів в Ірані та Китаї

Чіро Сантіллі зацікавився цією темою після появи матеріалу Reuters про американських шпигунів у 2022 році.

Йому вдалося знайти сотні шпигунських сайтів про гумор, екстремальний спорт, музику тощо, які були створені ЦРУ.

Серед них був і StarWarsWeb.net, який оформили у стилі 2010-х років. Для фанатів сайт був сторінкою для ностальгії, але насправді він приховував інструмент шпигунської діяльності.

Сантіллі дізнався, щоб зайти на захищений канал для спілкування із представниками ЦРУ, треба було ввести потрібний пароль у пошуку на сайті.

Частина виявлених подібних ресурсів були націлені на держави, на які діяльність ЦРУ мала б кричний вплив. Йдеться, наприклад, про Іран та Китай.

У цих країнах шпигунські сайти таки викрили разом з агентами, яких у 2011 – 2012 роках стратили.

Інші сайти були орієнтовані на Францію, Німеччину, Іспанію та Бразилію.

Розслідувачу вдалося встановити, що ЦРУ припустили помилку, використовуючи схожі IP-адреси. Також були й інші технічні недоліки, що допомогли легко виявити сайти.