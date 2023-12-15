"Приносимо операційну в трьох рюкзаках": СБУ показала роботу унікального підрозділу медиків

Українці продовжують дізнаватися про тонкощі роботи СБУ в низці документальних фільмів. Увечері 15 грудня вийшов фільм "Бойові медики. Смерть зачекає", 24 Канал розкаже деталі.

Це вже четвертий фільм із циклу "СБУ. Спецоперації перемоги". У ньому йдеться про те, як медики Центру спеціальних операцій "А" СБУ рятують життя українським захисникам у найгарячіших точках.

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Як у СБУ з'явилися бойові медики

Це справжні спецпризначенці. Вони виконують свої завдання у безпосередній близькості до лінії зіткнення. За 10 – 15 кілометрів від лінії фронту вони проводять складні хірургічні втручання і повертають з того світу наших побратимів. Це – лікарі від Бога,

– так характеризує роботу бойових медиків голова СБУ Василь Малюк.

Члени підрозділу врятували життя сотень поранених оборонців України. Військовослужбовці ЦСО "А" СБУ воюють з 2014 року. Початок повномасштабного вторгнення поставив перед ними необхідність посилити медичний напрям, тож підрозділ вирішили створити за зразком медичних корпусів найкращих армій світу, зокрема США, Франції, Німеччини. Тепер же ці країни вчаться в нас, адже Україна має більше практичного досвіду на полі бою, говорить Василь Малюк.

Операції під свист ракет

Звісно ж, бойові медики Служби безпеки рятують не тільки воїнів Центру спеціальних операцій "А" СБУ. Вони допомагають усім представникам Сил оборони, яким необхідна невідкладна медична допомога.

Перевага медиків – у їхній мобільності. Вони фактично несуть операційну в кількох рюкзаках, тож можуть швидко розгорнути її неподалік лінії зіткнення. Таким чином пораненого не треба нести далеко чи тим більше везти. Через це хірургічні команди тримають якомога ближче до району проведення спецоперацій.

Кожен із членів хірургічної команди несе у рюкзаку від 25 до 35 кілограмів плюс на нас ще всіх іде окремо контейнер із запасом крові,

– ділиться один із медиків.

Вони говорять, що прагнуть наблизити медицину до хворого так близько, наскільки це можливо. Для цього вивчають передовий світовий досвід військової медицини. А ще проходять різноманітну підготовку, яка, здавалося б, не має нічого спільного з лікарською справою, – це спеціальна альпіністська підготовка, спеціальна інженерна підготовка, водолазна та повітряно-десантна підготовка.

Інформація про переміщення цих людей засекречена, щоб ворог не знав, де Україна проводитиме спецоперації.

На жаль, жодного разу бойовим медикам СБУ не доводилося працювати в безпечних умовах. Хоча, звісно, хотілося би працювати в гарному відділенні реанімації, та вони рятують життя в сараї, кузові, підвалі. І творять дива.

Я був на кузові машини, там, де стояла занітна установка. В мене вже ноги були роздороблені повністю, і з цим пораненням я сам не міг вилізти з цього кузова. Вогонь вже добирався до мене, поруч лежав наш боєкомплект, і я вже був готовий померти,

– говорить один із бійців, в якого росіяни вистрілили із протитанкової ракети.

Та все ж його врятували – бойові медики СБУ загасили вогонь і змогли допомогти хлопцеві.