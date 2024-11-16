Охоронець Тищенка погодився свідчити проти нардепа: його звільнили від покарання

Влітку 2024 року нардепу Миколі Тищенку і його охоронцю Костянтину Цубері повідомили про підозри за фактом нападу на військового у Дніпрі. Стали відомі нові подробиці гучної справи.

20 червня у центрі Дніпра невідомі особи затримали та побили 33-річного добровольця, колишнього військовослужбовця спецпідрозділу Kraken Дмитра Павлова. Підозрюваних у нападі на захисника – нардепа Тищенка посадили під домашній арешт, а його охоронця – у СІЗО, передає 24 Канал.

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Цубера пішов на угоду зі слідством

У вироку суду від 13 листопада йдеться, що Цубера визнав свою провину в незаконному позбавленні волі людини та катуванні.

Ще 7 листопада він уклав угоду про співпрацю зі слідством та зобов'язався свідчити проти інших людей, причетних до кримінального правопорушення, зокрема проти нардепа Тищенка.

Цубері призначили п’ять років позбавлення волі. Однак, оскільки той уклав угоду про визнання винуватості, суд звільнив його від відбування покарання. Охоронець нардепа отримав покарання у вигляді іспитового терміну у два роки. Цуберу не посадять за умови, якщо він протягом цих 2 років не скоїть нового кримінального правопорушення.

Також Цубера має періодично з'являтися для реєстрації до органу нагляду, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання та не виїжджати за межі України без погодження.

Охоронця Тищенка випустили з СІЗО. Попередньо, з нього стягнули 6058 гривень для покриття витрат держави на проведення судових експертиз.

До слова, нардепу Тищенку тим часом продовжили запобіжний захід до 23 грудня.