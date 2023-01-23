Їхала писати скарги: лідерку "Ради матерів і дружин" Росії не пустили в Москву

Лідерка "Ради матерів і дружин" Ольгу Цуканову 23 січня затримали в Самарі. Згодом її відпустили з поліції, але вилетіти до Москви не дали.

Жінці виписали повістку до слідчого у справі про дискредитацію російської армії. Цуканова розповіла, що у відділенні вона провела три години, поліцейські ображали її та відібрали телефон.

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Цуканова мала подати сотні скарг родичів військових

Повідомляється, що з відділення поліції її відвезли до лікарні. Також вона розповіла, що у неї є "понад 700 заяв від матерів полонених, які зникли безвісти, а також строковиків", які вони збиралися 23 січня подати до військової прокуратури та генеральної прокуратури в Москві, але "їх не випускають із Самарської області".

Цукановій вручили повістку до поліції на 23 січня. До звільнення біля відділення поліції стояли десятки людей і вимагали допустити до Цуканової адвоката.

Росіянка мала в неділю вилетіти з Самари до Москви, де збиралася звернутися до правоохоронних органів у зв'язку з долею полонених, строковиків та зниклих безвісти на війні в Україні.

Попередні затримання росіянки

У грудні у Самарській області поліція зупинила автомобіль, у якому перебувала активістка Цуканова. Вона разом із ще однією матір'ю російського військовослужбовця їхала до Москви.

Вона розповіла, що спершу у них перевірили документи, потім почали обшукувати машину. Їм сказали, що є, мовляв, вони можуть перевозити наркотики.

Поліцейські сказали їхати за ними до відділу, щоб провести бесіду. Обґрунтувань затримання вони не назвали. Тільки заявили, що це наказ керівництва. Цуканову та її супутницю доставили до відділу, там їм заборонили вести відеозйомку.

На них склали протокол на неї та ще одну затриману та згодом вирішили їх відпустити.

Учасники спілки "Рада матерів і дружин" не висловлюють своєї антивоєнної позиції. Переважно вони розповідають про численні порушення щодо російських мобілізованих: про відправлення ненавчених мобілізованих та солдатів-строковиків на передову, перебої з постачанням спорядження та екіпірування, а також про проблеми з житловими умовами та харчуванням.