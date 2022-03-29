Цукерки "Чорнобаївка" та інші: в Івано-Франківську провели ярмарок, щоб зібрати кошти для ЗСУ

У центрі Франківська організували мініярмарок, щоб зібрати кошти для ЗСУ. Наприклад, із солодощів благодійники приготували цукерки "Чорнобаївка".

Іванофранківцям на ярмарку вдалося зібрати понад 40 тисяч гривень. Про це повідомляють місцеві ЗМІ 28 березня.

Зверніть увагу Марафон Save Ukraine: Ніно Катамадзе, Bastille, Стінг та інші зірки заспівали для України

На Вічевому майдані відбувся благодійний мініярмарок "Солодка допомога". Усі вторговані кошти переказали на закупівлю амуніції.

Також у рамках цього проєкту організували два майстер-класи з випікання печива, кексів і сінабонів для внутрішньо переміщених осіб. Потім ці смаколики продавали на ярмарку.

Організатори разом із волонтерами продали майже всю випічку. Смаколики їм надали також яку передали їм близько 20 пекарів та 6 місцевих пекарень, у тому числі продукції були й смаколики з майстер-класу. Так за 3 години зібрали 42 500 гривень,

– мовиться в повідомленні.

Акцію провели вдруге, але цього разу було випічки було набагато більше. Минулого разу вдалося зібрати близько 8 тисяч гривень за 40 хвилин.

Благодійний мініярмарок для допомоги ЗСУ / Фото GALKA.IF.UA

Цікаво – Зведення Генштабу станом на ранок 29 березня: дивіться відео