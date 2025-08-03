Вимило тонни риби: внаслідок цунамі на Курилах пішов під воду рибзавод
- Цунамі на Камчатці затопило рибопереробний завод "Алаїд".
- Завод втратив 120 тонн лосося, тонну гребінця та інше обладнання.
30 липня один із найпотужніших землетрусів за останні понад 70 років стався біля російського півострова Камчатка. Його сила становила 8,8 балів. Після головного землетрусу відбулося ще кілька десяток потужних афтершоків. А далі – регіон накрило сильне цунамі.
Внаслідок цунамі рибопереробний завод "Алаїд" на Парамуширі, що входить до складу Курильських островів, призупинив роботу. Негода вивела з ладу обладнання підприємства, передає 24 Канал.
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Що відомо про затоплення рибзаводу на Курилах?
Російські ЗМІ повідомляють, що 120 тонн лосося і тонну гребінця, що зберігалися на заводі, змило хвилею. Також знищено склад паливно-мастильних матеріалів, холодильне обладнання та підрозділ з пошиття рибальських сіток. Конвеєрні стрічки, столярний цех, електропідстанція та вантажна техніка вийшли з ладу. Через вплив солоної води обладнання не підлягає відновленню.
Де розташований знищений цунамі завод: дивіться на карті
Співробітники заводу продовжують розчищати територію від завалів. Розмір збитків та терміни відновлення визначать після експертизи.
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