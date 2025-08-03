30 липня один із найпотужніших землетрусів за останні понад 70 років стався біля російського півострова Камчатка. Його сила становила 8,8 балів. Після головного землетрусу відбулося ще кілька десяток потужних афтершоків. А далі – регіон накрило сильне цунамі.

Внаслідок цунамі рибопереробний завод "Алаїд" на Парамуширі, що входить до складу Курильських островів, призупинив роботу. Негода вивела з ладу обладнання підприємства, передає 24 Канал.

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Що відомо про затоплення рибзаводу на Курилах?

Російські ЗМІ повідомляють, що 120 тонн лосося і тонну гребінця, що зберігалися на заводі, змило хвилею. Також знищено склад паливно-мастильних матеріалів, холодильне обладнання та підрозділ з пошиття рибальських сіток. Конвеєрні стрічки, столярний цех, електропідстанція та вантажна техніка вийшли з ладу. Через вплив солоної води обладнання не підлягає відновленню.

Де розташований знищений цунамі завод: дивіться на карті

Співробітники заводу продовжують розчищати територію від завалів. Розмір збитків та терміни відновлення визначать після експертизи.

До слова, землетрус пошкодив базу атомних субмарин на Камчатці. У ВМС ЗСУ розповіли, чи критичні пошкодження.

Нагадаємо, що у Краснодарському краї через зливи річка Дефань вийшла з берегів, затопивши будинки та змивши людей і автобус у річку.