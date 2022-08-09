"Цур наше": після "бабовни" в Криму український бізнес вже "бронює місця" на півострові
9 серпня 2022 , 23:56Читать новость на русском
Після "бавовни" в тимчасово окупованому Криму наш бізнес почав "бронювати місця" на півострові. Зокрема, "місця" біля Ластівчиного гнізда "забронював" відомі українські компанії.
Відповідний флешмоб почав інтернет-магазин "ROZETKA". Перед цим "бавовна" пролунала в Новофедорівці на авіабазі окупантів.
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Український бізнес "бронює місця" в Криму
Після потужних вибухів у тимчасово окупованому Криму український бізнес почав реагувати. Він почав бронювати місця на Ластівчиному гнізді на Південному березі Криму.