ЦВК Росії також тепер називає себе через Z

Російські окупанти вважають букву Z символом свого нападу на Україну. Цим знаком позначена російська техніка. Однак малюють її скрізь: від сміттєвозів до презентацій ЦВК.

Так, ЦВК Росії теж тепер себе називає через Z. У мрежі з'явилась світлина із засідання.

До речі Дуже символічно: на Росії літера "Z" з'явилась на сміттєвозах

Рашистську символіку нав'язують навіть дошкільнятам

У Росії акції з символікою Z додумались проводити навіть у дитсадках. Наприклад, в дитячому садку №11 Виборзького району Санкт-Петербурга вихователі вишикували малюків у формі впізнаваного символу й виклали "результат" у Instagram.

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