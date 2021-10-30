У ЦВК розповіли, чи можна на виборах 31 жовтня проголосувати з паспортом в Дії

В Центральній виборчій комісії розповіли, що для отримання бюлетеня для голосування на виборах 31 жовтня потрібно мати паспорт у вигляді книжечки або ID-карту. З паспортом в "Дії" проголосувати не вдасться.

У ЦВК пояснили причину такого обмеження. Про це мовиться на сайті 30 жовтня.

До теми Чи потрібен COVID-сертифікат, аби проголосувати на виборах у Харкові: відповідь ЦВК

У ЦВК розповіли, чому не можна проголосувати з допомогою паспорта в Дії

Для отримання бюлетеня виборці повинні мати з собою паспорт громадянина України (у вигляді паспортної книжечки або картки),

– розповіли у ЦВК.

Зокрема мовиться про вибори у неділю, 31 жовтня. Причину в ЦВК також назвали – дільничні, окружні та територіальні виборчі комісії не забезпечені технічними пристроями для зчитування інформації е-паспорта громадянина України.

Зокрема це стосується:

проміжних виборів нардепів України в одномандатних виборчих округах № 184, що на Херсонщині та № 197, що на Черкащині;

а також позачергових виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, призначених на 31 жовтня 2021 року.

У ЦВК повідомили, що інформують громадян з метою уникнення непорозумінь під час отримання виборчих бюлетенів.

Останні новини щодо проведення виборів 31 жовтня

У ЦВК спростували повідомлення, що для участі в голосуванні на виборах 31 жовтня потрібно буде надавати COVID-сертифікат.

У Центральній виборчі комісії пояснили – щоб безпечно проголосувати достатньо паспорта, маски, антисептика, особистої ручки та дотримання дистанції.

Центральна виборча комісія затвердила бюлетені з проміжних виборів нардепів. Для унеможливлення "двійників" біля кожного прізвища буде порядковий номер. Він не змінюватиметься навіть у випадку скасування реєстрації кандидата в депутати чи його вибуття з балотування.