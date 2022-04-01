ЦВК визнала нардепом Олександра Божкова зі "слуг" замість Сольського

ЦВК визнала обраним народним депутатом Олександра Божкова зі "Слуги народу". Микола Сольський склав повноваження, бо став міністром агрополітики.

Засідання провели в онлайн-режимі. На позачергових виборах до парламенту Божков був наступним у виборчому списку партії "Слуга народу" – №141.

До теми Рада звільнила Лещенка й призначила Сольського главою Мінагрополітики

Нагадаємо, що Верховна Рада 24 березня підтримала відставку Романа Лещенка з посади міністра аграрної політики. За призначення Сольського проголосували 294 обранці.

Перед тим політик очолював комітет аграрної політики у парламенті.

Хто такий Олександр Божков

Відомо, що раніше Божков працював у телевізійній та розважальній сфері. Він був виконавчим продюсером "Квартал 95". Також обіймав посаду виконавчого продюсера Першого автомобільного каналу та продюсував проєкти на ТРК Україна.

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