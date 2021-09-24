ЦВК зареєструвала "двійника" кандидата від "Слуги народу" на довибори у Верховну Раду

ЦВК зареєструвала на довибори у Верховну Раду України на одномандатному виборчому окрузі №197 у Черкаські області двох повних тезок. Тепер у виборчому бюлетені буде двоє кандидатів під іменем Віталій Олександрович Войцехівський

Різниця між двома кандидатами у тому, що один балотується від партії "Слуга Народу" і є міським головою Золотоноші, Черкаської області, а інший іде як самовисуванець. Однак останній змінив ім'я за 6 днів до реєстрації у ЦВК.

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В автобіографії кандидата є розбіжності

Віталій Войцехівський, який самовисунувся на вибори, до реєстрації був Віктором Шевченком. Причини рішення змінити паспортні дані поки невідомі. Однак в автобіографії кандидата є суттєві розбіжності.

Наприклад, чоловік вказав місцем роботи та громадської діяльності Золотоніську громадську міську раду. Однак у єдиному реєстрі юридичних осіб такої не існує.

Загалом на округах №184 і №197, на яких пройдуть довибори, зареєстрували 27 кандидатів.

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