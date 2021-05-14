Центральна виборча комісія зареєструвала 5 ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою. Питання потенційного голосування стосуватимуться газу, землі, продажу стратегічних підприємств, грального бізнесу та легалізації марихуани.

Комісія опрацювала документи зборів щодо всеукраїнського референдуму. До речі, збори відбулись 29 квітня у 15 населених пунктах Дніпропетровської області.

До речі В Україні можуть відбутися перші референдуми: ЦВК відправляє представників на збори

Під час заходу були присутні представники ЦВК, щоб засвідчити факт його проведення.

Де були збори

селище Петриківка Дніпровського району,

селище Васильківка Синельниківського району,

селище Кринички Кам’янського району,

місто Нікополь;

село Шестірня Криворізького району.

Які питання хочуть винести на референдум

Групи планують організувати збір підписів виборців для винесення на всеукраїнський референдум питань:

Чи підтримуєте Ви пропозицію, щоб газ, який видобувається на території України постачався громадянам України з метою використання у побутових потребах та державним і комунальним підприємствам, установам і організаціям за ціною, яка включає ціну його видобутку та надбавку до ціни видобутку не більше ніж 30 відсотків?

Чи підтримуєте Ви можливість продажу земель (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення в Україні?

Чи підтримуєте Ви продаж об’єктів стратегічної власності України?

Чи підтримуєте Ви легалізацію грального бізнесу в Україні?

Чи підтримуєте Ви легалізацію наркотику марихуана в Україні?

Підписи збиратимуть 90 днів: з 15 травня до 12 серпня 2021 року включно. Для проведення референдуму кожна з груп має зібрати 3 мільйони підписів.

До речі, ЦВК відмовила в реєстрації ще 10 ініціативним групам. Все тому, що запропоновані питання за змістом та по суті збігались із вже зареєстрованими.



Закон про референдум / Інфографіка 24 каналу