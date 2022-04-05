Ця війна безумовно призведе до розвалу Росії, – Піонтковський

За понад місяць повномасштабної війни Росія не досягнула жодного стратегічного тріумфу. Цілком зрозуміло, що держава-агресорка програє.

Агресія Росії показала всі проблеми, які вона має. Про це в ефірі 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський.

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Путін програє війну, – Піонтковський

За його словами, зрозуміло, що Володимир Путін програє цю війну.

Вона безумовно призведе до розвалу Росії, оголить всі жахливі проблеми,

– наголосив Піонтковський.

Він пояснив, що з ганебної поразки глави Кремля свої висновки зокрема зробить Китай.

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